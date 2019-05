Onerwaarten Tëschefall e Sonndeg virun der rumänescher Ambassade zu Lëtzebuerg. Dat am Kader vun den Europawalen.

Wieler aus der Groussregioun wollten do hir Stëmm ofginn. Ma duerch déi onerwaart héich Walbedeelegung koum et zu zolitten organisatoreschen Problemer.

Esou ass Roserei entstanen an ale politesche Frust erwächt ...

Schonn am Laf vum Nomëtteg hat sech d'Situatioun op der Polvermillen zougespëtzt. Honnerte rumänesch Staatsbierger aus der Groussregioun hunn eegenen Aussoen no 5 bis 6 Stonne misse waarden, fir hir duebel Stëmmen am eenzege Walbüro, deen an der Ambassade organiséiert gi war, ofzeginn.

A Rumänien gouf nämlech e Sonndeg net just iwwer d'Zukunft vun Europa ofgestëmmt, ma och iwwer déi vu Rumänien selwer an zwar an engem Referendum iwwer Justiz a Korruptioun.

A well vill Wieler einfach net bäikoumen, huet d'Frustratioun vu Stonn zu Stonn zougeholl. Mam Resultat, datt déi Responsabel vun der Ambassade souguer d'Decisioun geholl hunn, d'Lëtzebuerger Police op d'Plaz ze ruffen. Déi huet d'Entrée vum Gebai geschützt.

Vill opbruecht rumänesch Staatsbierger hunn e Sonndeg zeréckbehalen, datt hinnen hiert elementaart Recht, wielen ze goen, virenthale gi wier.

Zanter 2012 géif d'Zivilgesellschaft a Rumänien probéieren, d'politesch Situatioun am Land z'änneren. Ouni Erfolleg, sou rumänesch Staatsbierger um Walsonndeg virun hirer Ambassade zu Lëtzebuerg.