Mat där Fro beschäftegen sech zu Bréissel op engem Spezial-Sommet, d'Staats- a Regierungscheffen op Invitatioun vum EU-Rotspresident Donald Tusk.

D'Konzept vum Spëtzekandidat vun de Parteie gëtt jo vu verschiddenen a Fro gestallt, do zum Beispill vum franséische President Emmanuel Macron.

2014 konnt d'EVP mat de Sozialdemokraten eng Majoritéit am EU-Parlament forméieren, an hat dunn de Jean-Claude Juncker proposéiert. Elo bei dëse Wale kommen d'EVP an d'Sozialdemokraten awer net op eng absolut Majoritéit. Et ass awer net nëmmen dee Posten ze besetzen, mä och dee vun der europäescher Zentralbank, dem europäesche Conseil an dem Europaparlament. Donieft soll awer och iwwert d'Resultat vun den Europawalen am allgemengen debattéiert ginn.

Schonn um Sommet den 9. Mee zu Sibiu a Rumänien hate sech d'Leaderen op de Spezial-Sommet vun dësem Dënschdeg gëeenegt. Fir Lëtzebuerg ass de Premier Xavier Bettel an der belscher Haaptstad.