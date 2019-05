Mat 88,47 Prozent leien d'Belsch op der éischter Plaz vun den 28 EU-Memberstaaten. Lëtzebuerg kënnt mat 84,10 Prozent op Plaz 2.

Lëtzebuerg, wat nach bei den Europawalen 2004 an 2009 ganz vir war am Ranking, huet 2014 an och de leschte Weekend net méi konnte mat Plaz 1 glänzen, obschonns hei, grad wéi an der Belsch, a Bulgarien, op Zypern an a Griichenland och Walflicht ass.

Dës Kéier gouf et zu Lëtzebuerg just een Taux de participation vun 84,10 Prozent géintiwwer 85,55 am Joer 2014, 90,76 am Joer 2009 an esouguer 91,35% am Joer 2004.

Déi europäesch Moyenne loung dëst Joer bei 50,94%.

Ganz um Wupp vum Klassement läit d'Slowakei, wou just 22,74% vun de Leit wiele waren.