Ausgeglach an harmonesch, esou huet d'Angela Merkel d'Diskussiounen ënnert de Staats- a Regierungscheffen en Dënschdeg den Owend genannt.

"Et huet keen en Numm zitéiert, an ech mengen och, datt dat am Interessi vun der Saach war" - dat war d'Aussoe vum Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel en Dënschdeg den Owend nom Spezialsommet zu Bréissel. Déi 28 Staats- a Regierungscheffen, déi ronn 3 an en hallef Stonn zesummen souzen hunn deemno net iwwer konkret Nimm geschwat, an ob den zukünftegen Kommissiounspresident ee vun de Spëtzekandidaten wäert sinn steet och nach net fest.

AUDIO: EU-Sommet: De Reportage vum Claudia Kollwelter

Ausgeglach an harmonesch, esou huet d'Angela Merkel d'Diskussiounen ënnert de Staats- a Regierungscheffen en Dënschdeg den Owend genannt. Fest steet awer nach ëmmer, datt anescht wéi déi däitsch Bundeskanzlerin, de franséische President Emmanuel Macron d'Konzept vum Spëtzekandidat nach ëmmer net ënnerstëtzt. Et misst ee mat der aktueller Situatioun liewen, sou d'Angela Merkel. Et wier kloer, dass d'EVP zwar déi stäerkste Fraktioun am Europäesche Parlament ass, awer och, dass se eleng keng Majoritéit huet.

Den EU-Rotspresident Donald Tusk huet elo d'Missioun an den nächste Wochen e Gefill dofir ze kréien wien déi gréissten Zoustëmmung, souwuel am Conseil wéi och vum Europaparlament kéint kréien. Nieft dem Poste vum Kommissiounspresident geet et awer och ëm dee vum EU-Rotspresident oder dem EU-Aussebeoptraachten. Dem Emmanuel Macron no wier et wichteg en Equiliber ze fannen. Hie géif drop halen, dass d'Nominatioune gläichberechtegt sinn... 2 Männer an 2 Fraen.

De Xavier Bettel huet betount, datt et zu kenger institutioneller Kris dierft kommen an een eng Kampfofstëmmung evitéiere misst. Et kéint een allerdéngs kee Kommissiounspresident hunn, dee keng ambitiéis Klimaziler hätt oder net fir en soziaalt Europa géing stoen. Am Moment kéint hie keen ausschléissen, sou de Xavier Bettel, ma hie géif net verstoppen, dass säin Häerz fir d'Margrethe Vestager géif schloen.



Am Juni kënnt de Conseil nach emol zesummen an da muss sech och fir ee Kandidat decidéiert ginn, ier d'Parlament dann och seng Zoustëmmung muss ginn.