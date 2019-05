Zu London muss den Ex-Ausseminister, fréiere Buergermeeschter vu London a fervente Brexit-Supporter Boris Johnson viru Geriicht.

Hannergrond si seng Aussoe virum Brexit-Referendum. E Privat-Mann klot géint den Johnson, well deen am Kader vun der Brexit-Campagne bewosst falsch Donnéeë ënnert d'Leit bruecht huet, wat Groussbritannien schlussendlech ee Verbleiwen an der EU wäert kaschten.

De Johnson sot ënner anerem, dass eng Woch an der EU d'Briten ëmgerechent 400 Milliounen Euro kascht.