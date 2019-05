Iwwer Nimm gouf en Dënschdeg um informellen Owesiesse vun de Staats- a Regierungscheffen net geschwat, mä iwwert d'Prozedur.

De Conseilspresident Donald Tusk krut den Optrag ze vermëttelen a bis Enn Juni e Kandidatepak ze proposéieren. Konkret geet et ëm 4 Spëtzeposten.

AUDIO: EU-Sommet zu Bréissel / Reportage Claudia Kollwelter

Nieft engem Successeur fir de Jean-Claude Juncker als Kommissiounspresident mussen d'Kandidate fonnt gi fir de President vum Parlament, en Aussebeoptraagten an e Conseilspresident. Wichteg bei der Besetzung vun deene Posten ass en Equiliber tëscht der geographescher Origine vum Kandidat, mä natierlech och der Parteifaarf. Den Donald Tusk huet donieft nom informellen Dinner betount, datt een idealerweis 2 Fraen op d'Spëtzeposte setze soll.



Designéiert goufen och 6 Persounen, déi virrangeg mam Donald Tusk iwwert méiglech Kandidate beroden. Fir d'EVP ass dat de Lettesche Premier Krisjanis Karins an de Kroatesche Premier Andrej Plenkovic, fir d'Sozialisten de Pedro Sanchez an den Antonio Costa a fir déi Liberal de Mark Rutte an de Charles Michel.



Den Donald Tusk behält allerdéngs d'Haaptmandat a muss elo mam Parlament sondéieren a parallel mat de Membere vum Conseil iwwert Nofolger vun de jeeweilege Poste beroden.



Den nächste formelle Meeting vum EU Conseil ass den 20 an 21 Juni. Mëtt Juli kéint d'Europaparlament iwwert den zukünftege Kommissiounspresident ofstëmmen.