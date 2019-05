A just 9 Länner ass den Taux vun der Walbedeelegung nach eng Kéier gefall.

Ronn 427 Millioune Walberechtegt aus 28 EU-Memberstaate waren de leschte Weekend opgeruff, iwwert déi nei Zesummesetzung vum Europaparlament ofzestëmmen. Méi wéi d’Hallschent vun de Bierger hunn och vun hirem Walrecht Gebrauch gemaach. D’Walbedeelegung bei den Europawahlen 2019 ass deemno zënter 1979 eng éischte Kéier nees an d’Luucht gaangen. Anescht zu Lëtzebuerg, wou den Taux de participation trotz Walflicht an der Baisse ass.

Iwwer 285.000 Leit waren dëst Joer zu Lëtzebuerg op de Wallëschten ageschriwwen. Ronn 240.000 Walberechtegt hunn och tatsächlech e Stëmmziedel ofginn, méi wéi e Fënneftel per Bréifwal. D’Walbedeelegung louch deemno bei ronn 84%, sou déif war den Taux an de leschten 20 Joer bei Walen nach ni. Den niddregen Taux kéint domadder zesummenhänken, datt d'Walen dëst Joer eng éischte Kéier an eng Schoulvakanz gefall sinn, esou d'Joséane Schroeder, Presidentin vum Bezierksgeriicht a vum Haaptwalbüro zu Lëtzebuerg.

Zënter e Sonndeg gëtt um Lampertsbierg weider geschafft. Fir genee ze sinn, et gëtt nogerechent. An der Victorhal ass nämlech elo d’Ekipp fir de Recensement général am Asaz.

Zu Lëtzebuerg gëllt genee wéi och an der Belsch, Griicheland, Zypern a Bulgarien Walflicht. Wee sech hei am Land net drun hält, kéint dem Gesetz no eng Geldstrof vu bis zu 1.000 Euro riskéieren. Zënter iwwer 50 Joer ass zu Lëtzebuerg awer kee méi wéinst dem Net-Anhale vun der Walflicht sanktionéiert ginn, esou och net an den anere "Walflicht-Länner" an der EU. A Bulgarien hu beispillsweis trotzt Walflicht just knapp 31 Prozent gewielt. Op Malta an Dänemark dogéint, wou de Vott net obligatoresch ass, louch de Participatiounstaux awer bei 72 respektiv 66 Prozent.