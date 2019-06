Esou e Wiessel géif nämlech eng Millioun Euro pro Kommissär kaschten, esou den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker.

EU-Kommissären, déi no den Europawalen elo wëllen an d'Parlament wiesselen, ginn net méi ersat, bis déi nei Kommissioun am November zesummekënnt. Dat sot den EU-Kommissiounschef der "Bild am Sonntag".

Dem Jean-Claude Juncker no wéilte fënnef Kommissäre wiesselen.

D'Memberstaaten hätten d'Recht, fir déi lescht véier Méint en neie Kommissär ze schécken, hie wéilt dat allerdéngs verhënneren. Dat géif d'Ëffentlechkeet nämlech eng Millioun Euro pro Kommissär kaschten, fir d'Plënneren, d'Personal an déi liewenslaang Pensioun.

Senger Meenung no kéinten déi Kommissären, déi bleiwen, d'Aarbecht vun deenen aneren ouni Problem bis November matmaachen, esou de Jean-Claude Juncker.