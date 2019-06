Déi rietsnational ungaresch Regierungspartei Fidesz vum Premierminister Viktor Orban wëll awer elo Member vun der Europäescher Vollekspartei bleiwen.

Et wier dat Bescht fir eis an och fir d'EVP, sou den zoustännege Minister vum ungaresche Kanzleramt Gergely Gulyas an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt". Donieft géifen et Sujete ginn, bei deenen ee mat de Sozialdemokraten, deene Gréngen an deene Liberale kéint kooperéieren, sou dem ungaresche Premier säi Conseiller.

D'Adhesioun vun der Fidesz an der EVP läit zanter Mäerz op Äis, bedéngt duerch déi reegelméisseg Attacke vum ungaresche Premier géintiwwer der EU-Spëtzt. Virun de Europawalen haten de Viktor Orban an aner Fidesz-Politiker gefuerdert, dass d'EVP mat de Rietspopuliste misst zesummeschaffen. Géif se awer weiderhin mat de Sozialdemokraten, deene Gréngen a Liberale kooperéieren, géif d'Fidesz-Partei d'EVP verloossen, hat et deemools geheescht.