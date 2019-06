D'Europäesch Vollekspartei am Europaparlament wielt um Mëttwoch de Moien hiren neie Fraktiounschef.

Et gëtt erwaart, dass den däitschen CSU-Politiker Manfred Weber op en neits dëse Posten iwwerhëlt. Hie war bei den Europawalen als Spëtzekandidat vun den europäesche Konservativen ugetrueden a wëll am Hierscht neie President vun der EU-Kommissioun, an domat de Successeur vum Jean-Claude Juncker ginn.

Um Mëttwoch de Mëtteg ginn iwwerdeems déi 10 Vizepresidente vun der EVP-Fraktioun bestëmmt.

D'Europäesch Vollekspartei ass mat 179 Deputéiert weiderhin déi gréisste Fraktioun am Europaparlament.

Den Ament lafen d'Verhandlunge mat deenen anere Parteien iwwert den nächste Kommissiounspresident.

D'EVP ass op d'Ënnerstëtzung vun op d'mannst zwou weidere grousse Fraktiounen ugewisen, fir dass de Manfred Weber Nofolger vum aktuelle Kommissiounschef Jean-Claude Juncker ka ginn.