D'EU-Kommissioun beréit um Mëttwoch iwwert déi weider Strategie wéinst där héijer Staatsverschëldung vun Italien.

Sollt Roum wéinst sengem Scholden-Budget näischt änneren, kéint Bréissel um Enn héich Strofen decidéieren.

Si kéinte sech bis op 0,2 Prozent vun der annueller Wirtschaftsleeschtung chiffréieren, wat 3,5 Milliarden Euro géifen ausmaachen.

Méiglech wier och, dass Italien manner Suen aus dem milliardeschwéieren EU-Fong kritt.

De Wee dohinner ass allerdéngs laang. No enger Recommandatioun vun der EU-Kommissioun mussen d'Finanzminister majoritär gréng Luucht ginn, fir eng Defizitprozedur ze entaméieren.

Dat ka sech iwwert e puer Joer zéien. Italien ass no Griicheland dat am héchste verschëlte Land an der Europäescher Unioun. D'lescht Joer ass de Scholdebierg vum Land op 132,5% vum PIB geklommen. Dat sinn iwwer 2,3 Billiounen Euro.