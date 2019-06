D'Leit an der EU ginn ëmmer méi al an et kommen ëmmer manner Kanner no.

Wéi ee Rapport iwwert d'Demographie vum wëssenschaftlechen Déngscht vum EU-Parlament präziséiert, hätt een 2006 op eng Persoun, déi 65 Joer hat, nach 4 Persounen aus der aktiver Populatioun gezielt. 2050 allerdéngs kéim ee just nach op zwee Aktiver. Och d'Zuel vun de Mënschen, déi 2050 iwwert 80 Joer hunn, wäert massiv an d'Luucht goen a sech quasi verduebelen. Deemno léich se an 30 Joer ëm bei 11,4 Prozent. Allerdéngs gëtt d'Bevëlkerung an der EU net nëmme méi al, mee si gëtt och ëmmer méi kleng. Well net genuch Kanner nokommen. 1960 wieren an Europa nach 2,5 Kanner am Schnëtt pro Fra gerechent ginn. De Moment ass déi Zuel op 1,6 erofgaangen.