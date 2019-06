Reunioun um Donneschdeg vun den EU-Transportminister hei zu Lëtzebuerg.

Si beroden ënnert anerem driwwer, ob Entschiedegungen un Zuchpassagéier an der EU an Zukunft limitéiert ginn. Konkret geet et ëm d'Fro, ob d'Eisebunnsgesellschaften a Fäll vu Force majeur weider Schuedenersatz musse bezuelen oder dës Flicht limitéiert gëtt. Donieft beroden d'EU-Transportminister och iwwert d'Pläng, fir d'Aféiere vun engem EU-wäite Peage fir Autoen. Decisioune gi keng erwaart. Fir Lëtzebuerg sëtzt den Transportminister François Bausch mat um Dësch.



En anere Sujet ass eng europawäit Steier fir Fligeren. Am Kampf géint de Klimawandel wëll Frankräich deenen aneren EU-Länner en Donneschdeg sou eng Steier proposéieren. Si kéint sech op Fluchticketen oder de Kerosin néierschloen oder duerch Changementer beim EU-Emissiounshandel akasséiert ginn. Dat huet de franséischen Transportministère e Mëttwoch matgedeelt. Domat soll de Fluchberäich eng méi grouss Contributioun fir en ökologesche Changement leeschten.



An engem anere Beräich goufen et bis ewell keng gréisser Fortschrëtter. Déi zoustänneg EU-Minister beroden och driwwer, fir d'Zäitëmstellung definitiv ofzeschafen. Eng Decisioun gëtt et awer um Donneschdeg wärend der Reunioun vun den Transportminister hei zu Lëtzebuerg wuel net, déi rumänesch Conseilspresidence wëll awer iwwert de Stand vun de Gespréicher informéieren. Virun de Gespréicher hat et geheescht, dass d'EU-Länner nach méi Zäit bräichten. Just e puer Länner hu bis elo hir national Positiounen op den Dësch geluecht. Wéi et heescht, missten nach Gespréicher mat de Bierger an den Nopeschlänner gefouert ginn. D'EU-Kommissioun hat am Summer zejoert proposéiert, d'Zäitëmstellung 2019 ofzeschafen. All Land kéint selwer decidéieren a wéi enger Zäitzone, dass et wéilt sinn. D'Europaparlament huet sech méi spéit fir eng Ännerung vun 2021 un ausgeschwat.