Lëtzebuerg muss säi Steiersystem erëm op de Leescht huelen, besonnesch wat "Payementer an d’Ausland" ugeet.

Dat huet d’EU-Kommissioun an hire Länner-spezifesche Recommandatiounen annoncéiert. Den héije Niveau un Dividenden an Zënserträg par Rapport zum PIB géing suggeréieren, datt d’Steierreegelen nach ëmmer aggressiv Steierplanung géingen erméiglechen, sou d’Bréisseler Exekutive an de Recommandatiounen déi e Mëttwoch publizéiert goufen. Donieft heescht et Lëtzebuerg misst méi Wunnenge bauen an nohaltege Verkéier verbesseren.

D’Recommandatioune gi vun der EU-Kommissioun ausgeschafft a mussen da vun den 28 EU-Memberstaaten am Conseil guttgeheescht ginn. Et sinn déi lescht Recommandatioune vun der Juncker-EU-Kommissioun an et ass fir d’éischte Kéier a Joren, datt se explizit Efforten am Logement a Verkéier recommandéieren.