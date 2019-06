Nach ni gouf an der EU esou vill Kokain aus dem Verkéier gezunn wéi 2017. Dat geet aus dem neisten EU-Drogerapport ervir.

Ronn 92 Milliounen Europäer am Alter tëscht 15 a 64 Joer hu schonn emol illegal Droge konsuméiert, heescht et am Europäesche Drogerapport, deen en Donneschdeg publizéiert gouf. Dee Rapport beschreift déi nei Drogentrends a wéi sech déi illegal Mäert dat leschte Joer entwéckelt hunn, a kuckt och op 2017. All Woch géif eng nei psychoaktiv Substanz am System, deen dës registréiert, gemellt ginn. Wéi direkt an der Introduktioun vum Rapport erkläert gëtt, géif et ëmmer méi Unzeechen dofir ginn, datt d’Drogeproduktioun an Europa selwer klëmmt. Den technologesche Progrès géif dat erméiglechen. D’Konsumenten an d’Drogeproduzente kéinten och iwwert den Internet an den Darknet Accès op déi global Mäert kréien.

PDF: De kompletten Drogerapport

Den Import vu Drogen erlieft e reegelrechte Boom, nach ni virdrun gouf esou vill Kokain saiséiert wéi 2017. Ma Drog Nummer 1 an der EU, ass a bleift Cannabis. Iwwer 17 Milliounen Europäer hunn d'Planz lescht Joer konsuméiert an dat an ëmmer méi villfältege Formen, zanter der Legaliséierung an e puer Regiounen. Och Lëtzebuerg steet virun der Legaliséierung. Nach ass keen Datum gewosst, ma de Cannabis soll nach an dëser Legislaturperiod e legale Kader kréien.

Cannabis gëtt et ewell a Konzentrater, Flëssegkeete fir E-Zigaretten oder och nach Liewensmëttel. Gläichzäiteg huet d'Konzentratioun vum planzeneegenen THC sech d'lescht Joer quasi verduebelt, wouduerch d'Wierkung verstäerkt gëtt.

Och de Konsum vun Heroin ass an der Progressioun. 5,4 Tonne goufen 2017 an der EU aus dem Verkéier gezunn, besonnesch un den tierkesche Grenzen. Do goufen am Ganzen iwwer 17 Tonne saiséiert, déi fir den europäesche Marché bestëmmt waren.

Donieft ass de Business mat synthetesche Stoffer wéi MDMA am Opschwong, dat an ëmmer méi Quantitéiten an der EU optaucht. 2017 goufen an der Tierkei 8,6 Millioune Pëllen ofgefaangen, dat ass méi wéi an all den EU-Staaten zesummen.

Ma et ass virun allem de Kokain, dee sämtlech Rekorder brécht. Iwwer 140 Tonnen goufen 2017 saiséiert, duebel sou vill wéi dat Joer virdrun. De Kokain, deen op den europäesche Marché kéim wier wat seng Rengheet ugeet, um héchste Stand zanter iwwert engem Joerzéngt, heescht et am Rapport.

Kokain wier an der EU eng vun den heefegsten illegalen Droge gewiescht, fir sech opzeputschen. 2,3 Millioune Jonker tëscht 15 a 34 Joer hätten e bannent de 12 Méint konsuméiert. Och de Konsum vu Crack géif eropgoen. Dës Entwécklung missten d’Autoritéite besonnesch am A behalen, heescht et am Rapport.