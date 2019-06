Greenpeace-Aktivisten aus Däitschland, Polen, der Belsch a Lëtzebuerg hunn en Donneschdeg de Moien um Kierchbierg virum EU-Konferenzzenter demonstréiert.

Do ass en Donneschdeg e Conseil vun den EU-Verkéiersministeren. Greenpeace fuerdert d'Politiker op, sech méi mat den Auswierkunge vum Automobilsecteur op de Klimawandel befaassen.

RTL NEWS: Conseil vun den EU-Transportminister

Et kann ee sech froen, wéi en dohinner koum, den Auto, deen en Donneschdeg de Moie virum Konferenzzenter mat der Schnëss no vir am Buedem stoung. Vum Himmel war en net gefall. Vill méi haten däitsch Greenpeace-Aktivisten den accidentéiere SUV am fréie Moien do opgestallt. Dat am Kader vun enger international koordinéierter Aktioun, wéi d'Responsabel fir Klima-Demonstratioune bei Greenpeace Frankräich Sarah Fayolle op der Plaz erkläert huet.

Wärend d'Aktivisten opgeriicht hunn, hate Leit d'Police kontaktéiert. Déi war mat enger Handvoll Polizisten op der Plaz. Déi Responsabel hu sech missen erklären. Opreegung gouf et keng an d'Aktioun gouf net ofgebrach. Greenpeace hat eng 20 Leit mobiliséiert. Si hate Banderollen opgespaant mat der Fuerderung, Diesel an Bensinsautoen ofzeschafen.

Greenpeace fuerdert en Ëmklammen op méi eng sober Motorisatioun. Ëmmerhin ass de Stroosseverkéier fir bal 30 Prozent vun den CO2-Emissiounen an Europa responsabel. Nawell erwaart Greenpeace sech net, dass d'Verkéiersministeren en Donneschdeg doriwwer debattéiere wäerten. Déi kruten näischt vun der Aktioun mat, d'Entrée fir d'Ministeren ass op der Récksäit vum Gebai.