E Freideg de Moien gouf eng Klima-Demo virun der europäescher Investitiounsbank organiséiert. D'BEI gouf opgefuerdert, hir Politik ze änneren.

Et war eng Manifestatioun, déi nawell Startschwieregkeeten hat. E Freideg de Moie sinn eng ronn 35 Aktivisten nom Opruff vun der Aktivisteplattform 350.org enger Manifestatioun um Parvis vun der europäescher Investitiounsbank nokomm. Mat 45 Minutte Retard. "Dir maacht eis Zukunft futti, andeems Dir a Projete mat fossillen Energien investéiert." Dat war d'Kritik vun de jonke Manifestanten un d'Spëtzt vun der BEI.

AUDIO: Manifestatioun virun der BEI: Reportage Nadine Gautier

Déi jonk maache sech Suergen, suergen ëm hir Zukunft. An dat hunn d’Aktivisten e Freideg um Parvis vun der BEI um Kierchbierg a Lidder zum Ausdrock bruecht. Friddlech ass dës Manifestatioun iwwer d’Bühn gaang - eng Manifestatioun, vun där déi Responsabel vun der Europäescher Investitiounsbank näischt woussten; deementspriechend grouss war d’Opreegung, wéi d’Securitéit déi éischt Manifestanten erbléckt hat. Ma alles blouf roueg.

A souguer de Vize-President vun der BEI, den Andrew Mc Dowell, huet et sech net huele gelooss erauszekommen a sech de Froe vun den Aktivisten ze stellen. Et wier ee sech der Urgence bewosst, ma esou direkt op der Plaz kéint hien de Leit keng Zousoe maachen. D’BEI wier ee vun de gréissten Investisseur a Projeten fir eng durabel Zukunft. Bannent 5 Joer, bis Enn 2020, hätt ee wëlles, bis zu 100 Milliarden Dollar an d'Nohaltegkeet ze investéieren. Dat wier awer nach net genuch, däers wier ee sech bewosst.

De Moment misst ee kucken, wéi d’Richtlinnen an Zukunft vun der BEI sollen ausgesinn. Dat wier awer eng Decisioun vu den europäesche Finanzminister. Et géif een net a Kuel investéieren, mä a Gas ... an do wier et berechtegt, déi Investissementer a Fro ze stellen, esou den Andrew Mc Dowell. Et kéint ee Gas als Transitiounsenergie ugesinn, ma wann een Null-Emissioun als Zil hätt, da wier de Gas ze hannerfroen.



De Vizepresident vun der BEI huet dann och vill iwwer Green Bonds geschwat, eppes, wat net zur Diskussioun stéing, esou d'Clémence, eng vun den Participanten, déi d’Responsabilitéit bei der Politik an den Acteuren, déi déi ënnerstëtzen, gesäit. Wann een dovun ausgéing, datt de Klimawandel vu Mënsche gemaach ass, dann dierft een net méi a fossil Energien investéiert. Datt d'BEI dat awer mécht, an de Gas, wéi den Andrew Mc Dowell präziséiert huet, ass den Demonstranten en Dar am A. Och wann d’Klimabank 2018 4,2 Milliarden an erneierbar Energien investéiert huet. Do zum Beispill a Wand a Solar Energien.

D’Aktiviste souze virun der Haaptentrée vum Gebai mat Fändelen. Op de Buedem hate se e grousse Sticker gepecht, wou op Englesch drop stoung: "Fossil Free EIB", also eng EIB ouni fossil Brennstoffer.