"Das letzte Abendmahl" vun de Spëtzekandidaten, dat war den Titel vun engem Artikel op der Online-Noriichte-Plattform Politico.

Konkret geet et ëm d'Successioun vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker.

AUDIO: Quo vadis EU-Kommissioun? / Reportage Annick Goerens

6 europäesch Premierministeren, de liberale Belsch Charles Michel, den Hollänner Mark de Rutte, de sozialistesche Spuenier Pedro Sánchez, de Portugies António Costa, de Krisjanis Karins aus Litauen an de Konservativen Andrej Plenkovic aus Kroatien, sinn e Freideg den Owend zu Bréissel fir een Owesiesse beieneekomm, fir iwwer déi sougenannten TOP JOBS an der EU an deemno och iwwer déi europäesch Spëtzekandidaten ze diskutéieren.

Et waren all kéiers zwee Premierministere vun all europäescher Parteie-Famill: heescht 2 Konservativer aus der EPP, 2 aus der sozialistescher Parteiefamill an 2 vun der liberaler ALDE. Nom Owesiessen huet et an engem kuerzen Communiqué geheescht, et wär eng konstruktiv Reunioun gewiescht an dass een elo d'Erausfuerderungen erauskristalliséiert hätt.

An dat dierft net all ze schwéier gewiescht sinn, well et kloer ass, wou den Ament de Schong dréckt. Déi konservativ EPP fuerdert mat hirem Spëtzekandidat Manfred Weber de Poste vum EU-Kommissiounspresident. Si hätte mat 179 vu 751 Sëtz nach ëmmer d'Majoritéit. D'Sozialisten an déi Liberal hunn zesummen dogéint 262 Sëtz a soen, dass déi Konservativ just nach eng Minoritéit duerstellen.

Méi wichteg an deem Kontext ass awer, dass d'EPP och am Rot vun der Europäescher Unioun, wou all déi europäesch Staats- a Regierungscheffen dra vertruede sinn, mat nëmmen 8 Sëtz an der Ënnerzuel ass. Sozialisten a Liberaler kommen op 15 Sëtz. An dem europäeschen Traitéen no, ass et genee dëse Rot, deen de Successeur vum Jean-Claude Juncker um héchsten Exekutivposten an der EU muss nominéieren. Duerno muss dann d'EU-Parlament doriwwer ofstëmmen.

D'Premierministeren hunn nom informelle Meeting e Freideg awer betount, dass dëse Prozess net déi formell Diskussiounen am Rot géing remplacéieren. Méi war net vun offizieller Säit ze héieren, ma hannert de Kulissen, sou schreift Politico, wär et just eng Fro vun der Zäit bis d'Kandidatur vum däitschen EPP-Politiker Manfred Weber géing zeréckgewise ginn. Affaire à suivre deemno.

E Freideg ginn iwwregens, nieft dem Poste vum Kommissiounspresident, och nach dee vum Rotspresident a Parlamentspresident an e puer héich aussepolitesch Vertrieder fir d'EU beschwat. Och de Poste vum President vun der Zentralbank géif diskutéiert ginn, sou heescht et nach op Politico.