Eigentlech hat London zougesot, hiren Undeel u finanziellen Decisiounen déi bannent der EU geholl gi waren, nom Austrëtt aus der EU nach ze bezuelen.

De Favorit op de Poste vum nächste britesche Premier Minister huet awer elo an engem Interview mat der Sunday Times, ugekënnegt déi 44 Milliarden Euro sou laang net ze bezuelen, bis et besser Konditioune fir Groussbritannien a méi Kloerheet iwwer déi nächst Schrëtt géing ginn. Hien hätt et ëmmer komesch fonnt, e Scheck z'ënnerschreiwen, iert een decisiven Accord ofgeschloss wär, sou den Johnson.

Schonn den amerikanesche President Donald Trump hat lescht Woch de Britte recommandéiert, einfach net ze bezuelen an huet och gemengt den Johnson hätt a sengen An, excellent Fäegkeeten fir nächste Partei- an Regierungschef ze ginn.