No den Europawalen Enn Mee si fir den Hierscht eng ganz Rei Spëtzeposten an der europäescher Unioun nei ze besetzen.

De Jean-Claude Juncker gëtt als Kommissiounspresident ofgeléist an och de Conseilspresident, de Parlamentspresident, den EU-Aussenbeoptraagen an den EZB-Chef wäerte wiesselen. Mä wie kritt wéi ee Posten, wéi gëtt dem Walresultat Rechnung gedroen, wéi eng Partei kritt hir Leit wou placéiert? Do gëtt et vill schwiereg Spagater ze schloen an net zu lescht ass et och ee Muechtspill tëscht Frankräich an Däitschland.

Inter-Institutionell Intressen, Inter-Parteilech Intressen, Geographesch Sensibilitéiten, Kompetenz, Sympathie: All dat, muss och dës Kéier nees ënner een Hutt. Fir 5 Top-Posten, mat wa méiglech och nach staarke Leader ze besëtzen, déi d'EU op der Weltkaart positionéieren.

De Wieler huet et der Politik dës Kéier och besonnesch schwéier gemaach. Déi Traditionell Konservativ-Sozialdemokratesch Allianz kënnt op kéng Majoritéit.

An déi zwee Grouss an Europa, Däitschland a Frankräich leien dobäi och net op enger Linn.

Hale mer zwee Haapt-Zeenarioe fest:

Zeenario 1:

D'Europäesche Volleksparteien, déi trotz Verloschter am EU-Parlament stäerkst Kraaft bleiwen, wëlle mam Manfred Weber de Kommissiounspresident stellen.

D'EVP wier bereet, eng Koalitioun mat de Sozialisten an de Gréngen unzegoen: 179+152+74. Dat gëtt souguer ouni déi Liberal, eng Majoritéit vu 405 vun 751 Sëtz. D'EVP géif an deem Fall de Sozialisten de Rotspresident oder de Posten vum EU-Ausseminister proposéieren. Déi Gréng kréichen de President vum EU-Parlament. An nieft der Paritéit, eng gewëss Zuel un EU-Kommissären. Wat eventuell d'Pläng vun der Lëtzebuerger Regierung, den Nicolas Schmit op Bréissel ze schécken, a Fro stelle kéint.

Deem Zeenario no hätten déi Liberal de Choix: Mat an d'Boot klammen. Eventuell de Rot-President ze stellen. Wou de Lëtzebuerger Premier zu Bréissel Intresse gewisen huet. Frankräich kéint de Chef vun der Europäescher Zentralbank stellen.

Zeenario 2:

Oder awer, déi Liberal bleiwen op enger haarder Linn, fir méi héich ze pokeren. Well déi Liberal sech, mat hirem Plus u 40 Sëtz, als de klore Gewënner vun der Wal gesinn. An hiren neie Member, den Emanuel Macron, ass kee Supporter vum Däitsche Manfred Weber. Si hätte gär d'Margareta Verstager op de Stull vun der Kommissiouns-Presidentin. Eng éischt Fra op deem héije Posten an där 60 Joer aler Geschicht vun der EU.

Deem Zeenario no géifen déi Gréng och hei de President vum Europaparlament stellen. De Sozialist Frans Timmermans kéint EU-Aussenbeoptraagte ginn. D'Angela Merkel géif mat engem intressanten Trouschtpräis u Bord gelackelt. Däitschland kéint mam Jens Weidmann, den neie Chef vun der Europäescher Zentralbank stellen. Den Top-Posten an Europa, wat den Afloss op Wirtschaft ubelaangt. E Mann, deen zu Frankfurt awer net beléift ass.

Kloer ass: D'Situatioun ass extrem komplex. A riskéiert souguer missen an d'Verlängerung ze goen.

Wann op ee Mol all d'Spekulatiounen op d'Kopp fléien, da kéint déi Liberal, Franséisch Christine Lagarde vu Washington op Bréissel an d'EU Kommissioun wiesselen?

U sech bleiwen 10 Deeg bis zum nächsten EU Sommet. Wou d'Staats- a Regierungs-Cheffen dem EU Parlament Nimm virschloe sollen. Ma e séieren, einfachen Duerchbroch ass EU-Diplomaten no net a Siicht.