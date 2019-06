D'EU wëll sech am Laf vun den nächste 5 Joer verstäerkt op d'Sécherheet, de Wuesstem an de Klimaschutz konzentréieren a méi Afloss an der Welt kréien.

Dat geet aus engem Projet vun der Strategescher Agenda bis d'Joer 2024 ervir, deen der Däitscher Noriichtenagence dpa virläit. Wéi et doranner heescht, misst d'Europäesch Unioun méi selbstbewosst ginn a méi Pouvoir kréien. Donieft soll d'Dier fir nei Memberlänner opbleiwen. An dësem Dokument, dat d'nächst Woch um EU-Sommet soll presentéiert ginn, gëtt déi selwecht Linn wéi bis elo agehalen. Wéi et heescht, géife sech keng gréisser Changementer oder nei Initiativen erausschielen. De Projet gëtt an den nächsten Deeg vun deenen 28 Memberlänner debattéiert a kann nach ausgebaut ginn.

A punkto Klimaschutz géifen, trotz de Protester vu Youth for Climate an den Debatte wärend dem Walkampf fir d'Europawalen, keng konkret nei Ziler gesat ginn. Wat d'Protektioun vun de Bierger an de Fräiheeten ugeet, gëtt am Pabeier festgehalen, dass d'Kontroll vun de Baussegrenzen an de Kampf géint déi illegal Migratioun méi effikasse musse sinn. Genannt gëtt och de Kampf géint Cyberattacken an Desinformatioun souwéi d'Protektioun vun der Rechtsstaatlechkeet.

Fir déi wirtschaftlech Basis ze stäerke setzt Dokument op den digitalen Ëmbau vun der Wirtschaft an op eng ambitionéiert a koordinéiert Industriepolitik.