Als Kandidaten trieden déi zwee Co-Presidente vu bis elo, déi däitsch Ska Keller an an de Belsch Philippe Lamberts op en neits un.

Géigekandidate gouf et no Donnéeë vun de Fraktioun bis en Dënschdeg den Owend keng. Déi Gréng hate bei den Europawalen an direkt e puer EU-Länner däitlech dobäi gewonnen. Am Europaparlament goufe se mat 75 Deputéiert no de Konservativen, de Sozialdemokrate an de Liberale véiertstäerkste Fraktioun.