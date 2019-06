De franséische President wëll eegenen Aussoen no déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel ënnerstëtzen, wa si een europäesche Spëtzeposte sollt ustriewen.

Dat sot den Emmanuel Macron en Dënschdeg an engem Interview op der Schwäizer Televisiounschaîne SRF.

Op den europäesche Spëtzepositioune misste staark Leit sëtzen, sou de Macron. Am Interview goung et dobäi méi konkret ëm de Poste vum EU-Kommissiounschef. D'Angela Merkel selwer hat viru kuerzem Spekulatiounen zeréckgewisen, deemno si ee EU-Spëtzeposte géif ustriewen.

En anere Sujet am Gespréich waren d'Relatioune mat Russland. An dem Kontext huet sech den Emmanuel Macron fir ee méi enken Austausch mat Russland ausgeschwat. Europa misst am Ëmgang mat Moskau eng nei Grammatik vum Vertrauen an der Sécherheet opbauen, sou de franséische President. Awer och Russland misst bougéieren.