Lëtzebuerg gehéiert mat zu de familljefrëndlechste Länner an Europa. Dat geet aus enger neier Etüd vum UN-Kannerhëllefswierk Unicef ervir.

Op der Unicef-Etüd, déi en Donneschdeg de Moien publizéiert gouf, kënnt de Grand-Duché op déi 9. Plaz. Déi familljefrëndlechst Reegelen a Gesetzer ginn et allerdéngs a Schweden. Hannendru kommen Norwegen an Island. An Top 10 hunn et nieft Lëtzebuerg och nach Däitschland, Estland, Portugal, Dänemark, Slowenien a Frankräich gepackt.

Am Ganze goufen 31 Länner an Europa ënnert d'Lupp geholl. Ganz um Wupp stinn Zypern, Griicheland an d'Schwäiz.

Fir dës Etüd huet d'Unicef ënnert anerem d'Offer u Mammen- a Pappecongé, souwéi den Undeel vu klenge Kanner an de Betreiungsstrukturen ausgewäert. Jiddwer Land sollt op d'mannst sechs Méint bezuelte Congé parental offréieren a genuch abordabel Betreiungsstrukture fir kleng Kanner garantéieren, sou d'Fuerderunge vun der Unicef.

Weltwäit gekuckt, goufen déi 41 räichsten Natiounen op hir Familljefrëndlechkeet hin analyséiert. An do kommen d'USA op déi lescht Plaz, hannert Australien an Neiséiland. D'USA sinn dat eenzegt Land bannent der Organisatioun fir wirtschaftlech Zesummenaarbecht an Entwécklung, dat landeswäit kee gesetzleche Congé parental ubitt.