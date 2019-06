Wat den ëmstriddene Budget fir d'Eurozon ugeet, goufen et wuel Fortschrëtter, ma dee grousse Worf blouf aus.

Zentral Froe géifen nach opstoen, heescht et um Freideg de Moien aus Verhandlungskreesser. Sou ass nach ëmmer net gewosst, wéi dee geplangte Budget soll finanzéiert ginn. Och déi genee Zomm ass nach onkloer. De franséische Finanzminister Bruno Le Maire huet trotzdeem vun engem Duerchbroch geschwat. Et wier fir d'éischte Kéier een Accord fonnt ginn, sou de Minister no deenen 12 Stonne laange Verhandlungen.

De Budget fir d'Eurozon géif elo Realitéit ginn, allerdéngs misst nach gekläert ginn wéi e finanzéiert gëtt, huet de Bruno Le Maire betount. Et wier nach ee wäite Wee ze goen an d'Erausfuerderunge wieren net ze ënnerschätzen.



Sou ee Budget steet zanter 2017 ganz uewen op der Wonschlëscht vum franséische President Emmanuel Macron. E soll deen ekonomesche Rapprochement vun de Memberlänner an d'Kompetitivitéit verbesseren. Dem Emmanuel Macron no sollt sech dëse Budget, deen exklusiv fir d'Eurozon wier, op e puer Milliarden Euro chiffréieren. D'Pläng goufen an tëscht awer drastesch ofgespeckt. Donieft soll den Euro-Rettungsfong ESM an Zukunft eng méi grouss Roll bei der Iwwerwaachung vu Rettungsprogrammer fir Kriselänner spillen. Et ass virgesinn, dass keng Steiergelder méi fir d'Rettung vun de Banke mussen duerhalen. Bis 2024 sollen d'Banke selwer de Fong mat iwwer 55 Milliarden Euro opfëllen. Geet déi Zomm bei schwéiere Krisen net duer, kéint an Zukunft nach den ESM asprangen, fréistens vun 2020 un.



Weider Detailer sollen et eréischt op enger Pressekonferenz um Freideg de Moie ginn.

Um Bord vun der Sëtzung vun den Euro-Finanzminister hei zu Lëtzebuerg, huet d'IWF-Cheffin Christine Lagarde Spekulatiounen zeréckgewisen, dass si ee Spëtzeposten an der EU kéint iwwerhuelen. Si géif sech geéiert fillen, dass een hir de Virsëtz, zum Beispill vun der EU-Kommissioun géif zoutrauen. Si hätt allerdéngs en Optrag, eng Funktioun an ee Mandat an dat géif si och respektéieren. D'Christine Lagarde ass zanter 2011 Cheffin vum Internationale Währungsfong. Hier zweet Mandatsperiode geet Mëtt 2021 op en Enn. An der Vergaangenheet war si ënnert anerem franséisch Finanzministesch.