D'Bewäertung vun der EU-Kommissioun ass kloer: Russland huet versicht, mat Fake News d'Europawalen ze beaflossen. Eng gezielt Campagne war et awer net.

Ermëttlunge vun der EU-Kommissioun no, huet Russland versicht, mat enger ganzer Partie falschen Noriichten d'Europawalen ze beaflossen. An engem Schreiwes heescht et, datt déi gesammelt Beweiser gewisen hätten, datt russesch Quelle weiderhin Desinformatioun géinge bedreiwen, fir d'Walbedeelegung niddreg ze halen an d'Stëmme vun de Wieler ze beaflossen.

Gläichzäiteg huet d'EU-Kommissioun awer och erkläert, datt net genuch Unhaltspunkte géinge virleien, fir vun enger Desinformatiounscampagne ze schwätzen, déi ganz konkret d'Europawalen als Zil gehat hätt.

Scho virun den Europawalen am Mee hat d'EU-Kommissioun viru Campagnë mat Fake News gewarnt, virun allem och aus Russland. Dofir hat een zesumme mat den EU-Staaten ee System fir ee besseren Informatiounsaustausch ageriicht. Weider hate Facebook, Google, Twitter an de Firefox-Entwéckler Mozilla ee fräiwëllege Verhalenskodex ënnerschriwwen.

Am Schreiwes huet d'EU-Kommissioun och betount, datt d'Beméiungen dozou bäigedroen hätten, d'Auswierkunge vu Fake-News-Campagnen op d'Europawalen ze begrenzen. Fir eng ofschléissen Bewäertung wär et awer nach ze fréi.