Déi aktuell Situatioun am Golf vum Oman steet um Méindeg um Ordre du Jour vum EU-Ausseminister-Conseil hei zu Lëtzebuerg.

Mat um Dësch sëtzt och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. Ausléiser sinn déi presuméiert Attacken op zwee Pëtrolstanker Enn d'lescht Woch. D'USA, Groussbritannien a Saudi-Arabien maachen den Iran fir d'Attacke responsabel.

Am Fall vun der Attack op zwee Tanker am Golf vum Oman, zeechent sech an der EU keng gëeenten Ënnerstëtzung fir déi amerikanesch Reprochë géintiwwer dem Iran of.

Fir den Optakt vum EU-Ausseministerconseil hei zu Lëtzebuerg hunn d'Ministere däitlech gemaach, dass si den Ament keng Conclusioune wëllen zéien. Et géif ee weiderhin Informatioune sammelen, sou den däitschen Ausseminister Heiko Maas. Et géif een d'Resultater vun den amerikaneschen a britesche Geheimdéngschter kennen, et wier awer keng Decisioun geholl ginn.



Am Virfeld vun der Reunioun vun dësem Méindeg, hat de Jean Asselborn drop higewisen, dass dës Attacken am Detail missten opgekläert an déi Schëlleg zur Rechenschaft gezu ginn. Et géif een den Appell vum UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ënnerstëtzen, dass eng onofhängeg Enquête lancéiert gëtt. De Jean Asselborn betount, dass et elo wichteg wier, net mam Fanger een op den aneren ze weisen, mä dass sech déi eenzel Acteure sollten zeréckhalen an dofir suergen, dass d'Situatioun net eskaléiert. Eng Konfrontatioun am Golf vum Oman géif de Fridden an d'Sécherheet an där betraffener Regioun a Gefor bréngen.

De Lëtzebuerger Ausseminister hofft, dass déi Betraffe klore Kapp behalen a sech net op militäresch Aktiounen aloossen.

De Jean Asselborn huet op den Irakkrich a seng Konsequenze verwisen. De Lëtzebuerger Diplomatiechef huet nach eemol drun erënnert, dass d'USA 2003 op Basis vu Geheimdéngschtinformatiounen, déi bewosst oder onbewosst falsch interpretéiert gi wieren, den Irak eramarschéiert sinn.

Et géif een d'Problemer net ma Waffe léisen mä Diplomatie misst dominéieren, sou nach de Lëtzebuerger Diplomatiechef.



Ee weidere Sujet um Conseil vun den EU-Ausseminister um Kierchbierg ass d'Situatioun am ostafrikanesche Sudan, nodeems de Militär mat Gewalt géint d'Protester virgaangen ass. Donieft beroden d'Minister mat hirem jordaneschen Homolog, Ayman Safadi, iwwert d'Efforte fir de Fridden tëscht Israel an de Palestinenser. Zesumme mat den EU-Verdeedegungsminister zéie si donieft Bilan vun der europäescher Aussen- a Sécherheetspolitik, déi virun 3 Joer nei ausgeriicht gi war. Bei den Diskussiounen dobäi ass de Verdeedegungsminister François Bausch.