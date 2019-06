No der EVP an deene Gréngen wielen um Dënschdeg d'Sozialdemokraten am Europaparlament hir nei Fraktiounsspëtzt.

Eenzeg Kandidatin fir de Poste vun der Fraktiounscheffin ass d'Spuenierin Garcia Pérez. De President vu bis elo, den SPD Politiker Udo Bullmann huet op eng weider Kandidatur verzicht. D'Garcia Pérez ass zanter 2004 Deputéiert am Europaparlament. Déi 44 Joer al Politikerin gëllt als riets Hand vum spuenesche Premier Sánchez. D'Sozialdemokrate sinn no den Europawalen Enn Mee am Europaparlament mat 153 wuel weiderhin d'zweetstäerkste Kraaft. Si hunn awer däitlech Verloschter mussen astiechen.