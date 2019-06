Et koum wéi erwaart. Um EU-Sommet zu Bréissel si sech d’28 Staats- a Regierungscheffen an der Nuecht op e Freideg net Eens ginn.

Weder bei der Verdeelung vun de Spëtzeposten, nach bei de Klimaziler.

AUDIO: EU-Sommet zu Bréissel: De Reportage vum François Aulner

Et war een optimistesch virum Sommet. D’EU géing sech Eens ginn, datt ee sech kéint virhuele bis d’Joer 2050 klimaneutral ze sinn. An anere Wierder, d’CO2 Emissiounen zu 100% ze kompenséieren. Wéinst Widderstand virun allem aus Polen gouf den Datum 2050 aus de Konklusioune vum Sommet gestrach an et koum eng kleng Foussnott an d’Conclusiounen, di seet „déi grouss Majoritéit vun de Memberstaate si fir d’Klimazil 2050“. Eng Foussnott… en enttäuschte Premier Xavier Bettel bedauert, dass ee sech zu 28 net konnt eenegen fir ambitiéis Ziler. Déi honnertdausende jonk Leit, déi duerch ganz Europa demonstréiere gi fir de Klimaschutz, schéint a verschiddene Länner net als sou wichteg gesinn ze ginn.

Op en neits scheitert d’EU wéinst just e puer Memberstaaten. Muss d’Eestëmmegkeet am EU Conseil ofgeschaf ginn? Do war d'Äntwert vum Xavier Bettel kloer nee. Dat wier am EU-Conseil z.B. och net am Interêt vu Lëtzebuerg.

Bon Klimaziler fir 2050 dat schéngt wuel näischt ze gi fir de Moment. Wéi ass et mat den nächste 5 Joer? A wien d’Spëtzeposte fir déi Zäit soll besetzen? Nee och do keen Accord.

De Rotspresident Donald Tusk muss weider sondéieren an den 30. Juni treffe sech d’Cheffen nach eng Kéier, fir endgülteg ze tranchéieren, dëst am Kader vun engem Spezial-Sommet. Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker hat dozou eppes ze soen, an zwar, dass hie mat engem gewësse Pleséier a Satisfaktioun festgestallt hätt, dass et wuel net sou einfach wier, hien ze ersetzen.