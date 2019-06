Den EU-Kommissiounspresident ass nach ëmmer gutt, fir Lëtzebuerger Secreten ze devoiléieren: esou och op engem EZB-Forum dës Woch zu Sintra a Portugal.

Do war et d'Ausso vum Jean-Claude Juncker, datt wärend der deemoleger Kris vum "Europäesche Wärungssystem" d'Regierung geheim eng nei Wärung drécke gelooss hat - dëst an enger Héicht vun 50 Milliarde Frang.

Wuel gemierkt, eng eegestänneg Lëtzebuerger Wärung, déi net un de belsche Frang gekoppelt gewiescht wier.

Wéi et schéngt, wieren dës Suen 1982 gedréckt ginn an zanterhier an engem Munitiounsdepot vun der Arméi stockéiert gewiescht.

Dëst Geld gouf also am Geheime gedréckt, dat mat engem Portrait vun der Grande-Duchesse Charlotte.

Déi ganz Affär wier e gudde Secret tëscht dem Grand-Duc, dem Premier Santer an him selwer gewiescht, sou de Jean-Claude Juncker virun de Leit vun der EZB dës Woch.

D'Geldschäiner wieren dunn alleguer den 1. Januar verbrannt ginn, wéi den Euro agefouert gouf. Wéi de Kommissiounspresident sot, wier dëst eng grouss Leeschtung vun der Lëtzebuerger Arméi geweecht, déi dunn - Zitat aus der NZZ - "och emol eppes ze di gehat hätt".

D'deemolegt geheimt Drécke vun Sue veruerteelt de Jean-Claude Juncker haut awer a seet, datt aktuell esou eng Mesure am Kader vun der Wärungsunioun komplett "irresponsabel" wier.