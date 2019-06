No den Europawahlen sinn d’Kräfteverhältnisser am Parlament anescht... De Xavier Bettel hätt net de Fanger ausgestreckt, fir e Posten zu Bréissel.

Den EU Sommet vu Juni ass eriwwer. Klimawandel, Zukunft vum Euro,… Nee um Enn war et dach d’ongeléiste Fro vun der Verdeelung vun de Spëtzeposten déi bei wäitem dominéiert huet. D’28 Staats- a Regierungscheffe hu keen Accord fonnt an treffe sech dowéinst nach emol de Sonndeg 30te Juni. D’Hoffnung, datt een da virukënnt hält sech a Grenzen, esou de François Aulner, deen fir RTL zu Bréissel ass.

„Ech weess net wat dës Woch geschitt“, sou de Premier Xavier Bettel nom Ofschloss vum Sommet. Zwee Zitat „Demineuren“ wiere elo pro Partei beoptraagt mam Rotspresident Donald Tusk eng Léisung ze fannen. Et dauert ebe bësse mi laang dës Kéier, mä Europa riskéiert e schlecht Bild ofzeginn. Dat gesäit den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker och sou. Hien fënnt déi Aart a Weis, wéi dës Fro behandelt gëtt, net gutt. Et wier net transparent, hien selwer wier bei dëse Gespréicher dobäi, kaum eppes géif awer no bausse gedroe ginn. Déi leschte Kéier wier et däitlech méi transparent, hei hätt ee Spëtzekandidate gehat an et wier gutt gewiescht, wann een dat och dës Kéier esou gemaach hätt.

Just datt et dës Kéier och méi komplizéiert ass wéi 2014 an dowéinst rätselt net just d’Ëffentlechkeet, mee och d’Politiker. D’Equatioun ass am Moment bal net ze léisen: No den Europawahlen sinn d’Kräfteverhältnisser am Parlament anescht: nieft der konservativer EVP an de Sozialdemokraten, hunn dës Kéier och déi Liberal e Wuert matzeschwätzen. Resultat: d’Parlament fënnt keng Majoritéit fir keen. Wéi wann dat net scho géing duergoen, sinn sech d’Memberstaaten, déi och verschidde Couleuren hunn, och guer net Eens. De Premier Xavier Bettel erkläert wéi komplex d’Situatioun ass. Et géife Regierungs- a Staatscheffe ginn, déi net zu Parteie gehéieren, déi elo ëm den Dësch sëtzen. An déi soen, dass se net averstane sinn mam Prinzip, dass dann 3 Parteien Kandidate virschloen, ouni dass Si selwer géife consultéiert ginn. Weider misst och en Equiliber fonnt ginn, dee geographesch ass, deen de Geschlechter gerecht ass an deen och d'Majoritéiten vun de Parteien respektéiert.

Am Fong ass aktuell jiddereen ausgeschloss, mee et kënnt och jiddereen a Fro. Schléisst de Xavier Bettel aus, een Topjob an der EU unzehuelen? Ma hien seet, e wier Lëtzebuerger Premier a wier zu Lëtzebuerg gewielt ginn. Hie wär frou zu Lëtzebuerg an hätt de Fanger och net ausgestreckt. Deenen, déi e gefrot hunn, op e géif e Posten zu Bréissel unhuelen, huet hie "Nee" gesot.

Ausschléisse klengt anescht. Domadder fir elo mol, vun engem EU Sommet ouni Resultater, zeréck op de Kierchbierg.