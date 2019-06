Zejoert hu ronn 664.000 Mënschen Asyl an der EU, plus Norwegen, Schwäiz, Island a Liechtenstein ugefrot.

Dat sinn 10 % manner wéi 2017 an et ass déi drëtt Baisse hannereneen.



2015 waren et nach 1,4 Milliounen Demandeurs d'asile.