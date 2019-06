De potentiellen Nofolger vun der britescher Premierministesch, Boris Johnson, setzt am Brexit-Sträit op eng Kooperatioun mat der EU.

De fréieren Ausseminister huet sech e Méindeg den Owend an engem Interview op der BBC iwwert d'Méiglechkeet vun engem Brexit ouni Accord mat der EU op den 31. Oktober geäussert. Groussbritannien géif dee Moment op kee Fall Grenzkontrollen an eng haart Grenz tëscht Nordirland an Irland aféieren. Dat géif natierlech net nëmme vun den Englänner ofhänken, sou de Boris Johnson, deen als Brexit-Hardliner bekannt ass, mä och vun anere Säiten. Et géif ee ganz wichtegt Element ginn an zwar dat vun der Géigesäitegkeet an der Kooperatioun.

An dësem Interview huet de Boris Johnson op en neits refuséiert sech iwwert de Sträit mat senger Frëndin ze äusseren.