No enger stonnelaanger a passionéierter Debatte huet d'Assemblée Parlamentaire vum Europarot de Wee fräi gemaach, fir dass Russland Member vun der paneuropäescher Organisatioun ka bleiwen. Si hunn an der Nuecht op en Dënschdeg fir eng Ännerung vun hirem Reglement gestëmmt. Domat sollen d'Sanktiounen, déi 2014 no der Annexioun vun der Krim géint déi russesch Delegatioun verhaange gi waren, nees opgehuewe ginn. 118 Deputéiert hunn dofir an 62 dogéint gestëmmt. Trotz heftege Protester, virun allem vun ukraineschen Deputéierten, huet d'Assemblée Parlamentaire de Fuerderunge vu Russland noginn. Moskau hat an de leschte Méint ëmmer nees domat gedreet, den Europarot ze verloossen, sollten d'Sanktioune géint déi 18 russesch Member bäibehale ginn.