Eurocontrol ass neutral, transparent a schafft mat all den EU-Memberstaaten zesummen, dat sot de Generaldirekter vun Eurocontrol Eamonn Brennan.

Déi europäesch Fluchsécherung hat nämlech de 50. Anniversaire vun hirem Formatiounszenter gefeiert, wou Fluchlotse forméiert ginn. Eurocontrol ass jo zoustänneg fir d’Iwwerwaachung vum europäesche Loftraum. Nieft de Gebailechkeeten zu Lëtzebuerg, huet déi international Organisatioun hiren Haaptsëtz zu Bréissel.

Zënter zwou Generatiounen ass de Formatiounszenter vun Eurocontrol Leader, wat de Management vum Fluchverkéier ugeet. All Joers profitéieren eng 90.000 Studenten aus der ganzer Welt vun de Formatiounen. Mam Wuesstem vum europäesche Loftverkéier ass d’Nofro no qualifizéiertem Personal grouss. Besonnesch well sech bis 2040 eng 20 Milliounen Fligeren am europäeschen Himmel erwaart ginn. Déi Fluchlotsen, déi zu Lëtzebuerg forméiert ginn, brauche verschidde Kompetenzen.

All Dag koordinéiert Eurocontrol eng 36.000 Vollen. Dat sinn eng 11 Millioune Fligere pro Joer. Op déi leschte Jore gekuckt, gouf et e Wuesstem vun 2 Prozent. An den nächsten 20 Joer kommen awer grouss Defisen op déi international Organisatioun zou, ewéi e Mangel u Kapassitéiten an Ëmweltproblemer. Fir sech op déi vill Fligeren am europäeschen Himmel virzebereeden, wëll een an Zukunft d’Prozedure verbesseren an automatiséieren, grad ewéi méi nohalteg an ekologesch Reegele schafen.

An Zukunft wëll Eurocontrol mat neien Technologië schaffen, ewéi beispillsweis der kënschtlecher Intelligenz an op nei Fliger-Modelle setzen, déi méi ëmweltfrëndlech sinn. Wat d’Retarden ugeet, war zejoert awer een Desaster, esou Eurocontrol.

Nach an den nächsten 3 Joer misst ee mat gréissere Retarden am Fluchverkéier rechnen. Dat besonnesch well et e Mangel u Kapassitéiten an Däitschland géif ginn, esou nach Eurocontrol.