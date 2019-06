De Jeannot Ries huet mam Doyen vun de Lëtzebuerger Europadeputéierten, dem Charles Goerens, geschwat.

Wien gëtt den Nofolger vum Jean-Claude Juncker un der Spëtzt vun der EU Kommissioun? E Sonndeg komme Staats a Regierungscheffe fir e Spezial-Sommet zu Bréissel zesummen. Do solle se dem Europaparlament Nimm, fir d'Top-Poste proposéieren. Eng komplex Aufgab. Den Ament lafen d'Spekulatiounen zu Bréissel op Volltouren.

"Et gëtt keng Garantie, datt en Numm, deen een op dësem Ament nennt, an 3 Stonnen nach eppes wäert ass" sou de Charles Goerens, deen säi 5. Mandat als Europadeputéierten ugeet.

Wien wäert déi nächst 5 Joer am Berlaymont Responsabel sinn, fir d'Europäesch Agenda ëmzesetzen? D'Bulgarinne Kristina Georgiewa? D'Fransouse Barnier oder Lagarde, alle béid Konservativ, also EVP? Den Hollänner Timmermans? Oder eventuell dee jonken Irrlänner Leo Varadkar?

Den Däitsche Manfred Weber vun der EVP, trotz Verloschter nach déi stäerkst Fraktioun am Europaparlament, gëtt net méi staark vun der Angela Merkel ënnerstëtzt, sou de Charles Goerens. Wat awer net heesche wëll, dat d’EVP net awer e Sonndeg um Sommet, awer e Kandidat zeréck behal kritt.

Eng qualifizéiert Majoritéit vun de Staats a Regierungscheffen, soll an der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg dem Europaparlament e Kandidat fir de Poste vum EU Kommissiouns President virschloen. D'Parlament muss dann eng éischt Kéier säi Seege ginn. En EU-Parlament wat, egal wéi de Sommet de Weekend ausgeet, e Mëttwoch, an e puer Walgäng, säi President wielt.

"D’ass och méiglech, datt schonn am éischten Tour sech gëeenegt gëtt op ee Kandidat. Ech zweiwelen dat awer un. Well den Ego vun de Leit, déi fir Spëtzeposten an der Europäescher Unioun kandidéieren, deen ass sou grouss, datt wann d’Muecht vun der Europäescher Unioun sou grouss wier, wéi den Ego vun eenzele Leit, da wiere mer mat Ofstand déi gréisste Weltmuecht fir déi nächst 100 Joer", sou de Charles Goerens.

Top gehandelt Kandidate fir de Poste vum President vum Europaparlament sinn: de Liberale Guy Verhofstadt, deen no 2 an en halleft Joer vun där jonker Grénger Deputéiert Ska Keller ofgeléist soll ginn. Hei daucht och nees den Numm vum Konservative Manfred Weber op.

D'EU ass awer e komplext Konstrukt.

Am Fall wou de Belsche Liberale Charles Michel Rots-President géif, ass d'Kandidatur vu sengem Compatriot Guy Verhofstadt, och Liberal, als President vum Europa Parlament nees op der Kipp. Politesch Faarf, Gender, Geo-Politesch Sensibilitéiten, all dat spillt um EU Parquet mat. Evitéiert muss eent ginn: eng Institutionell Kris, sou de Charles Goerens. Do hätten d'Bierger wéineg Verständnes.

De Poste vum EU-Aussebeoptraagte revendiquéiert den Ament Spuenien. Den aktuelle Spueneschen Ausseminister Josep Borrell kéint Nofolger vun der Federica Mogherini ginn.

Iwwerdeems gëtt am aktuelle politesche Geschachers ëm d’Poste probéiert, dee vum President vun der Europäescher Zentral Bank eraus ze loossen. Dat op Wirtschaftlechem Plang ganz wichtegt Mandat kéint un Däitschland oder Frankräich goen.