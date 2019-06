De sozialdemokratesche Spëtzekandidat Frans Timmermans soll anscheinend neie Kommissiounspresident ginn. Dat mellen divers Medien.

Dobäi beruffe si sech op EU-Kreesser. Fir den däitsche Manfred Weber, deem seng Fraktioun EVP bei der Wal déi meescht Stëmme kritt hat, kritt ëmmerhin nach en Trouschtpräis.

Dat mellen ënnert anerem d'"Rheinische Post" an och de "Bayerische Rundfunk". E Freideg war erauskomm, dass de Weber an der Course ëm d'Kommissiounsspëtzt wuel net méi matschwätze kéint. D'Personalentscheedunge solle wuel de Sonndeg den Owend um EU-Sommet offiziell gemaach ginn.

De franséische President Emmanuel Macron an aner Staats- a Regierungscheffen haten de Weber als Kommissiounschef ofgeleent.

Wéi d'"Rheinische Post" mellt, wieren nach weider Poste verdeelt ginn. Deemno géing de Charles Michel, de fréiere belsche Premierminister Rotspresident ginn an d'Marija Gabriel aus Bulgarien soll héich Vertriederin vun der EU fir Aussen- a Sécherheetspolitik ginn.