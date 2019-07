Vun e Méindeg un ass de Lycée Michel Rodange offiziell eng École ambassadrice vum Europäesche Parlament.

An um Geesseknäppchen haten eng 200 Schüler d’Geleeënheet, mat den neigewieltenen Europadeputéierten ze debattéieren.

D'Haapttheme waren de Klimawandel, den Impakt vu Jonken an der Politik an d'Digitaliséierung. Ënnert anerem iwwer de Poste vum EU-Kommissiounspresident gouf diskutéiert. Déi Jonk interesséiert, wie säin Nofolger gëtt. Firwat et esou laang dauert a firwat dës Decisioun esou komplizéiert ass. De Manfred Weber wier jo u sech Spëtzekandidat gewiescht, dofir wier et bedenklech, datt et hien warscheinlech net gëtt, esou ee vun de Schüler.

Anert ganz aktuellt Thema war de Klimawandel. An deem Kontext goung och Rieds vun enger CO2-Steier. Et kéint net sinn, datt e Fliger bis an d’ Nopeschland méi bëlleg wier wéi den Zuch. Allgemeng wieren déi Jonk sensibiliséiert, ma bei den Erwuessene wier nach Loft no uewen, virun allem, wat de Plastik ubelaangt. D T-Shirten, déi d' Schüler ausgedeelt kruten, wieren a Plastik verpak gewiescht, esou eng Schülerin. Fir dat an Zukunft ze vermeiden, missten déi eeler Generatiounen dofir méi sensibiliséiert ginn.

Vill Jonker wiere ganz engagéiert a gutt informéiert wann et ëm d’Politik geet, constatéieren déi neigewielten EU-Deputéierten. Hir Generatioun wier net verluer, "au contraire", seet de Charles Goerens. D'Schüler géinge kritesch Denken an hir Meenung soen an dat wier och gutt esou.

Wat elo d’Thema Walrecht mat 16 Joer ugeet, esou ware sech vill Schüler eens, datt d’Politik fir d’éischt méi an der Schoul misst thematiséiert ginn. Esou kéint een deene Jonken d’Angscht huelen an et méi an hiren Alldag mat erabréngen.