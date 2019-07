No enger 18 Stonne laanger Marathonsëtzung ënnerhuelen d'EU Staats- a Regierungscheffen haut een neien Ulaf fir am Personalpoker eng Léisung ze fannen.

Et geet drëms d'Spëtzeposten an der EU ze besetzen.

Bis ewell gouf et keng Léisung. Dowéinst gouf de Spezialsommet och e Méindeg ofgebrach. Um Dënschdeg de Moien um 11 Auer geet et virun. Et geet an der Haaptsaach ëm d'Successioun vum Kommissiounschef Jean-Claude Juncker, awer och ëm d'Poste vum EU-Conseilspresident, dem President vum Europaparlament souwéi dem EU-Aussebeoptraagten.

Verschidde Zeenarioen goufen e Méindeg diskutéiert. A kengem Fall gouf et allerdéngs een Accord.

Et wier eng wichteg Decisioun déi misst geholl ginn, sot e Méindeg de Premier Xavier Bettel. Dem Staatsminister no kann dowéinst net liichtfankeg gehandelt ginn am Stil "dat war et". Et hätt ee sech dowéinst Zäit ginn weider ze verhandelen. Besonnesch d'EVP wier sech net eens gewiescht, huet de Xavier Bettel betount. Hien hofft eegenen Aussoen no, dass d'Europäesch Vollekspartei, no enger Nuecht Bedenkzäit, geschlossen hannert enger Positioun steet.



An der Course fir d'Successioun vum Jean-Claude Juncker ass nach ëmmer den hollännesche Sozialdemokrat Frans Timmermans. Awer och den EVP-Spëtzekandidat Manfred Weber hält weiderhin u sengen Ambitioune fest, de Poste vum EU Kommissiounschef ze iwwerhuelen.

D'Fraktioun vun der Europäescher Vollekspartei am Europaparlament hätt him Réckendeckung ginn, sou den CSU-Politiker e Méindeg den Owend am ZDF heute-journal. Hie wier sech awer och bewosst, dass et vill Oppositioun ënnert den europäesche Staats- a Regierungscheffen géint hie géif ginn. Den Ausgang vun den Europawalen am Mee, aus deenen d'EVP als stäerkste Fraktioun am Europaparlament ervir goung, misst sech elo an der Féierung vun Europa erëm spigelen, sou de Manfred Weber. Hien huet sech awer och kompromëssbereet gewisen. Hie géif d'Hand ausstrecken, mä d'Walresultat misst respektéiert ginn.

E Méindeg war hien och am Gespréich fir nächste President vum Europaparlament ze ginn.