Ska Keller vun Déi Gréng och Kandidatin fir de Poste vum Parlamentspresident.

No der Ouverturesried vum nach-Parlamentspresident Antonio Tajani zéie sech déi eenzel Fraktioune fir Berodungen zeréck. Dobäi geet et virun allem ëm d'Wiel vun engem neie Parlamentspresident, déi fir e Mëttwoch geplangt ass. D'Fraktioune diskutéieren um Dënschdeg iwwert hir Kandidate fir dëse Posten. Déi gréng Fraktioun huet an tëscht bekannt ginn, dass och déi Däitsch Ska Keller fir dëse Poste kandidéiert.