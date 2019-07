Virum Europaparlament zu Stroossbuerg waren der Police no, en Dënschdeg 8.000 katalanesch Separatisten zesumme komm fir ze manifestéieren.

Si hunn dogéint manifestéiert, datt 3 vun hire gewielte Vertrieder net zum Parlament zougelooss ginn. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras an Toni Comin, déi 3 Onofhängegkeetskandidate kruten d’Stëmme vun 2,3 Millioune Katalane bei den Europawalen am Mee.

Am Europaparlament gi se nawell net als Deputéiert zougelooss, well déi spuenesch Regierung se an hirer Funktioun blockéiert. Si hätten am Virfeld missen zu Madrid en Eed ofleeën. Eng Saach vun der Onméiglechkeet, well si op spueneschem Territoire als Indépendantiste festgeholl gi wieren. Ee vun de Gewielte sëtzt den Ament schonn a Spuenien an Untersuchungshaft, déi zwee aner liewen an der Belsch am Exil.

"Mir sinn hei, fir ze protestéieren, well de Carles Puigdemont als Gewielten eisen Députéierten ass an awer net kann hei hikommen. Mir mengen, dass een deene muss nolauschteren, déi hie gewielt hunn."

"Mir sinn hei, well mir zielen zu engem Land, wou d’Demokratie verbueden ass. A Spuenien gëtt et ëmmer nëmmen ee Wee an iwwert allem ass ëmmer de Schied vum Franco. Spuenien ass seng Diktatur ni lass ginn."

De Katalounien-Konflikt huet spéitstens en Dënschdeg säi regionale Charakter verluer. Elo ass Europa direkt ugeschwat an net méi just Madrid. An net nëmmen déi gewielte Kandidaten, mee och hir Millioune Wieler verlaange vun Europa Äntwerten.