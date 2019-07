Zu Bréissel empfänkt den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker um Donneschdeg de Moie seng méiglech Nofolgerin Ursula von der Leyen.

En Donneschdeg de Mëtteg kënnt déi aktuell däitsch Verdeedegungsministesch mam EU-Conseilspresident Donald Tusk fir Gespréicher beieneen. D'CDU-Politikerin war en Dënschdeg, no laangen an zéie Verhandlungen, iwwerraschend vun den EU-Staats a Regierungscheffen als Nofolgerin vum Jean-Claude Juncker nominéiert ginn. D'Europaparlament muss elo nach majoritär fir d'Ursula von der Leyen stëmmen. De Vott ass fir de 16. Juli geplangt. E Mëttwoch schonn hat déi potentiell nei EU-Kommissiounscheffin Gespréicher am Europaparlament zu Stroossbuerg.

Dass eng Majoritéit am Europaparlament fir déi däitsch Politikerin stëmmt, ass nach net sécher. Eng ganz Partie Deputéiert kritiséieren nämlech, dass net ee vun de Spëtzekandidaten, déi bei den Europawalen ugetruede waren, Kommissiounschef gëtt, mä eng Kandidatin mat där kee gerechent hat.



No hire Gespréicher e Mëttwoch zu Stroossbuerg am Europaparlament sot d'Ursula von der Leyen, dass et hier wichteg gewiescht wier, direkt no hirer Nominatioun mat den Europadeputéierten ze schwätzen. Hei géif d'Häerz vun der europäescher Demokratie schloen. Si géif elo vill nolauschteren, fir a 14 Deeg dem Parlament hier Visioun fir Europa kënnen ze presentéieren. D'Nominatioun huet déi däitsch Politikerin als Éier bezeechent, si wier frou driwwer an iwwerwältegt. Et géif ëm vill goen, ëm d'Zukunft vun eisem Europa, sou d'Ursula von der Leyen.