Déi däitsch Verdeedegungsministesch a potentiell nächst EU-Kommissiounspresident wäert fir den Ament nach mat hirer Aarbecht zu Berlin virufueren.

Dat huet e Porte-Parole um Freideg de Moie matgedeelt. Et géing eng strikt Trennung tëscht béide Rolle ginn.

D'Ursula von der Leyen ass aktuell jo zu Bréissel a Stroossbuerg ënnerwee, fir Support fir hir Nominatioun ze sammelen.

Wärend där Zäit wär et an hirem Ministère, wéi wa si an der Vakanz wär, dat heescht Staatssekretären iwwerhuele politesch Aufgaben, sou de Spriecher.



D'Wal am EU-Parlament ass viraussiichtlech de 16. Juli.

Fir d'CDU soll iwwerdeems eng weider Fra als Ministesch an der Regierung noréckelen, wann d'von der Leyen als Kommissiounspresidentin confirméiert gëtt.

Aktuell sëtzen am Kabinett vun der Angela Merkel 9 Männer a 7 Fraen an dat soll och esou bleiwen, sou schreift et um Freideg den däitsche Magasinn „Der Spiegel“.