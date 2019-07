Wéi zu Bréissel de politesche Poker em d'EU-Spëtzeplazen eriwwer war, war déi politesch Iwwerraschung grouss, d'Finanzmarchéen awer ware rassuréiert.

Wann och wat déi zukünfteg Féierung vun der EZB ubelaangt, all méiglech Kandidaten, déi am Virfeld genannt gi waren an net berécksiichtegt goufen, ass de Choix mam Christine Lagarde dach op eng méi wéi acceptabel Fra gefall, allzäit déi éischt a gläichzäiteg déi éischt Politikerin op deem Posten, awer eng mat engem groussen Bagage. Fir d'éischt als franséisch Finanzministerin, déi vrun 10 Joer proaktiv un der Bankerettung bedeelegt war, fir duerno d'Zigelen vum Internationale Wärungsfong ze iwwerhuelen, wou si alt erëm Erfarungen am Krisemanagement vun der griichescher Schold konnt sammelen.

Dass si geléierte Jurist an keen Ekonomist oder Financier ass, dierft sech net negativ auswierken, d'FED gëtt de Moment mam Jerome Powell iwwregens och vun engem Jurist geleet, an den Tross u gudde Beroder ass op béide Säite grouss. Si muss allerdéngs vill nei Talenter matbréngen, fir zum Beispill innovativ Mesuren ze fannen, fir monetär den Réckgang vun der europäescher Wirtschaft hëllefen opzefänken, déi klassesch Instrumenter sinn do all ausgeschöpft. D'Christine Lagarde dierft entspriechend dem Mario Draghi seng Politik fir d'éischt emol weiderféieren, extra Kaddoen, wéi zum Beispill fir italienesch Banken, dierft et bei hir allerdéngs net ginn, an de Kriseverhandlungen mat de Banken an den Griichen ass si éischter als haarden Hond opgetrueden a wann et schlecht kënnt, ka sie dat erëm geschwënn ënner Beweis stellen.

Laut den neiste Schätzungen, feelen den europäesche Banken de Moment am Total 135 Milliarden u Kapital, dat si laut de Basel-Regele misste géint d'Risiken op hire Bilane virweisen. Do ass d'Wett eigentlech net méi, ob et do zu Problemer kënnt oder net, d'Fro ass éischter, wéi ee Bankechef d'Madame Lagarde als éischte vun hirer haarder Säit kenneléiert.