Firwat hunn d’Staats- a Regierungscheffen aus der EU d’Ursula von der Leyen nominéiert, fir Kommissiounspresidentin ze ginn.

Äntwerten ënnert anerem op dës Fro huet de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel de Méindeg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun ginn. Lëtzebuerg huet jo och fir déi däitsch Verdeedegungsministesch gestëmmt, dat well et weder fir den EVP-Spëtzekandidat Manfred Weber, nach fir de sozialdemokratesche Spëtzekandidat Frans Timmermans eng Majoritéit gouf an déi liberal Kandidatin Margrethe Vestager war iwwerhaapt emol wierklech an der Diskussioun.

AUDIO: Chamberkommissioun/Reportage Fanny Kinsch

"Wéi gesot ech hu probéiert, mee wéi gesot ech sinn ee vu villen am Sall a wéi gesot d'EVP wollt jo de Sëtz vum Kommissiounspresident net opginn, dowéinst ass dat dann och schwéier, fir dann eng aner Kandidatur vun enger anerer Partei no vir ze bréngen.", esou de liberale Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel no senger Entrevue an der zoustänneger Chamberkommissioun. D’CSV, déi zur EVP gehéiert, war net zefridden doriwwer, datt de Spëtzekandidatesystem net respektéiert gouf.

"Ech hunn d'Hoffnung, datt d'Parlament dës Propositioun elo stëmmt, ech fannen de Wee, wéi mer dohinner komm sinn, e schlechte Wee, ech fannen, datt, esou wéi den Deal gemaach ginn ass, net en transparente Wee ass, ech stellen awer elo fest, datt deen Deal hei um Dësch läit.", sot den CSV-Deputéierte Claude Wiseler, deen et als zynesch an hypokritesch beschriwwen huet, datt d’Staats- a Regierungscheffen elo e bessere Spëtzekandidatesystem wéilten ausschaffen, wa se deen ale mol net respektéiert hätten.

Den Deputéierte vun déi Lénk David Wagner fënnt net, datt een onbedéngt un engem Spëtzekandidatesystem misst festhalen: "D'Autant plus kann ee sech och d'Fro stellen, a wéi fern de Spëtzekandidatesystem u sech och zu enger Aart Presidentialiséierung féiert, wéi an den USA, an dat ass och net onbedéngt eng gutt Iddi, fir och ëmmer sou op Persounen alles zouzeschneiden."

Déi gréng wiere frou gewiescht, wa si an deem Spëtzeposten-Deal, deen d’lescht Woch um Sommet ausgehandelt gouf, och eppes kritt hätten, seet hirersäits d’Deputéiert Stéphanie Empain. Et misst een awer och realistesch sinn a gesinn, datt et schwiereg wier, tëschent 28 Memberstaaten an iwwer 750 Deputéierten e Konsens ze fannen.

"Déi aner Saach ass och ganz kloer, et geet hei net nëmmen ëm dës Posten, mee et geet och nach eng Kéier ëm d'Kommissären, ech denken et ass kloer, datt dat awer och deen Niveau ass, op deem och nach eng Kéier inhaltlech ganz vill geschafft gëtt a wou et och wichteg ass, datt mer do méi staark vertruede si wéi bis elo an der Vergaangenheet."

Hei stellt sech allerdéngs d’Fro, wéi ee Land dann e grénge Kommissär kéint schécken. D’Kommissäre musse Regierungserfarung hunn an et ginn net vill Memberstaaten, an deenen déi gréng an der Regierung sinn.

"An hei ass eng Decisioun do vun der Regierung, ech mengen se ass confirméiert ginn, deen deen d’Lëtzebuerger Regierung wäert nennen, fir an d’Kommissioun ass et den Nicolas Schmit.", seet den LSAP-Deputéierten a President vun der Aussekommissioun Marc Angel, dee fir den Nicolas Schmit géif an d’Europaparlament noréckelen. Hien hofft iwwerdeems, datt d’Ursula von der Leyen elo eng Majoritéit an deem Parlament kritt, och wann d’LSAP onglécklech ass, datt de Spëtzekandidatesystem net respektéiert gouf.