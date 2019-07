Déi nächste Woch soll d’EU-Parlament jo iwwert den nächsten EU-Kommissiounspresident ofstëmmen.

An déi däitsch Verdeedegungsministesch steet do jo zum Vott.

Hir Wonschkandidatin wier d’Ursula von der Leyen net, seet déi gréng Europa-Deputéiert Tilly Metz.

Si wier ganz erstaunt gewiescht, wéi den Numm déi leschte Woch zirkuléiert war a wier och net begeeschtert gewiescht. Ma et misst een elo mol ofwaarden.

AUDIO: D'Tilly Metz

Donieft géif et sech hei ëm eng Kandidatin handelen, déi an hirem leschte Ministère net onëmstridde gewiescht wier. Dat géif kee gutt Bild vun Europa ofginn.

Wéi gesot misst een awer nach ofwaarden, esou d’Tilly Metz. Um Dënschdeg hätten déi Gréng ee Gruppmeeting, wou d’Diskussiounen tëscht der grénger Spëtzt an der Ursula von der Leyen ënnert d’Lupp geholl ginn. Eréischt duerno wäerten déi Gréng Positioun dozou huelen, wéi si d‘nächst Woch stëmme wäerten.

D'DP waart of, wat d'Ursula vun der Leyen der liberaler Fraktioun am Europaparlament ze soen huet a wat hir Pläng si fir déi grouss Erausfuerderunge wëllen unzegoen, esou den DP-Europadeputéierte Charel Goerens.

AUDIO: De Charel Goerens

Datt de Spëtzekandidate-Prinzip lo wéi et ausgesäit net agehale gëtt, gesäit de Charles Goerens manner dramatesch ewéi anerer.

Déi nominéiert Kandidatin Von der Leyen kënnt jo aus der Famill vun de Chrëschtdemokraten. Ma d'Lëtzebuerger Vertrieder vun der CSV soen, si wiere sech nach net eens, wéi se wäerten zu Stroossbuerg ofstëmmen.

Et wier nämlech ze bedaueren, datt de Conseil a virop de franséische President Emmanuel Macron de Spëtzekandidate-System op Äis geluecht hätten, just well hinnen d'Personalien net an de Krom gepasst hätten.

Den Europadeputéierte Christophe Hansen betount awer, datt een d'Persoun Ursula von der Leyen net a Fro stellt.

AUDIO: De Christophe Hansen

De Christophe Hansen geet vun engem knappe Vote am Europaparlament aus, zu Gonschte vun der proposéierter Kandidatin. Fir d'Zukunft wier et wichteg, datt de Spëtzekandidate-System géif a Stee gemeesselt ginn.