Dëst ass eng Entscheedung, déi vum europäesche Geriichtshaff geholl ginn ass.

Dem europäesche Geriichtshaff no mussen Online-Händler, wéi zum Beispill Amazon, net per Telefon fir hir Cliente erreechbar sinn.

Wat awer dofir als wichteg empfonnt gëtt, ass datt déi verschidden Online-Händler versiche sollen, datt eng direkt a schnell Kontakt-Opnam iwwert en aner Wee disponibel ass. Cliente musse si erreeche kënnen.

De Verband vun de Verbraucherzenteren huet geklot, datt Amazon dëse Flichten awer net nokomme géing. Et wier immens schwéier, u si ze kommen. Et géing een nëmme schwéier eng Telefonsnummer fannen an eng Faxnummer scho guer net. Hire Clienten en Internet-Chat unzebidden, wier vill ze wéineg.

Den europäesche Geriichtshaff (EuGH) gesäit dat awer anescht. Si behaapten sech drop, datt en Internet-Chat géing duer goen, maachen awer allerdéngs däitlech, datt d'Verbraucher mat den Händler schnell a Kontakt musse kommen. D'Kontakt-Opnam per Telefon ass awer net néideg.