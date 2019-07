De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn rifft d'EU op fir méi Drock ze maachen op Libyen.

Déi libesch Regierung muss besser mat de Migranten ëmgoen, déi am Mëttelmier gerett goufen. D'EU misst an dem Sënn méi Drock op Libyen maachen, fuerdert de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.

D'Europäesch Unioun misst onbedéngt Drock op déi international unerkannte Regierung a Libyen maachen, fir dass déi libesch Garde Côte d'Migranten net méi wéi bis elo a Militärlager bréngt, sou de Jean Asselborn an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt". Des Lager kéinte ganz séier d'Zil vu militäreschen Attack ginn. Déi betraffe Leit misste an Opfaangstrukture vum UN-Flüchtlingswierk an der Internationaler Organisatioun fir Migrante bruecht ginn. Weider huet de Lëtzebuerger Ausseminister betount, dass am Biergerkrichsland dréngend sechs Lager fir allkéiers Dausend Migranten néideg sinn.

Fir d'Migratioun an de Grëff ze kréien baut Italien déi ëmstridden Zesummenaarbecht mat der libescher Garde Côte aus. Déi italienesch Regierung géif déi libesch Autoritéite nach méi mat Material an Training ënnerstëtzen. Den Deal, dee vun der EU ënnerstëtzt gëtt, gesäit vir, dass Libyen Bootsflüchtlingen um Wee Direktioun Europa um Mëttelmier offänken an nees an d'Biergerkrichsland zeréckbréngen. Den Deal ass allerdéngs ëmstridden, well d'Migranten a Libyen schwéier Mësshandlunge riskéieren.