Déi europäesch Gréng am Europaparlament hu sech géint d'Wiel vun der Ursula von der Leyen als nei EU-Kommissiounspresidentin ausgeschwat.

D'Decisioun wier gefall, et géif ee géint d'Ursula von der Leyen stëmmen, sou den däitschen Europadeputéierten Sven Giegold no enger Auditioun vun der CDU-Politikerin zu Bréissel. Beim Thema Klimaschutz wier d'von der Leyen ouni Ambitioun a bei der Rechtsstaatlechkeet a Polen, Ungarn a Malta, net däitlech gewiescht. D'Co-Fraktiounscheffin Ska Keller huet sech ähnlech geäussert.



D'Ursula von der Leyen huet ee schwéiere Stand. Och d'SPD-Europadeputéiert probéiere mat alle Mëttelen ze verhënneren, dass d'CDU-Poltikerin nei Presidentin vun der EU-Kommissioun gëtt. Wéi déi däitsch Noriichtenagence dpa mellt, hätt den däitsche Gruppechef Jens Geier virun der Auditioun vun der Ursula von der Leyen mat der Fraktioun vun den europäesche Sozialdemokraten e Mëttwoch een Dokument ausdeele gelooss an deem eng sëllechen aktuell a fréier Uschëllegunge géint déi aktuell Verdeedegungsministesch opgelëscht sinn.