Muss d’LSAP elo och eng Fra designéieren als Kandidat fir de Poste vum EU-Kommissär dee Lëtzebuerg zegutt huet?

De Premier, Xavier Bettel huet onsen Informatiounen no d’Regierung de Moien informéiert, datt déi designéiert Presidentin vun der EU Kommissioun Ursula Von der Leyen fuerdert, datt déi 28 europäesch Regierungen all Kéiers eng Fra an e Mann proposéieren.

Den LSAP-Minister Dan Kersch sot ons op Nofro hin “mir hunn dat zur Kenntnis geholl“. Allerdéngs dierfen d’Etappen elo net iwwerspronge ginn. D’Ursula Von der Leyen muss de 16. Juli nach vum EU Parlament Gréng Luucht kréien. Donieft misst dem Dan Kersch no och Mol gewosst sinn, wéi et mat de 4 Memberstaaten ass, fir déi de nächsten EU-Kommissär scho feststeet.

Dat eenzegt wat feststeet, sou de Minister, ass datt d’LSAP d’Recht op de Poste vun EU-Kommissär bei de Koalitiounsverhandlunge krut. Nodeems de Sujet am Regierungsrot ugeschwat gouf, géingen awer natierlech d’Fraktioun an d’Partei och informéiert ginn.

Den Dan Kersch sot op Nofro hin, d’LSAP hätt och kee Problem „10 Kandidaten“ ze proposéieren, mee aktuell wier de Nicolas Schmit nach ëmmer Favorit fir nächste Lëtzebuerger EU-Kommissär ze ginn.